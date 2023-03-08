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16:11 (мск), источник: РБК

Бывшего мэра Белгорода арестовали по делу о взятках

Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города и экс-генерального директора АО «БИК» Антона Иванова, сообщили РБК в СУ СК России по Белгородской области. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Источник: Reuters

«В отношении бывшего генерального директора АО “БИК” избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. По версии следствия, с 2019 по 2021 год Иванов дал указание своему подчиненному заключить договор займа между несколькими коммерческими организациями и не погасил задолженность по ним на общую сумму свыше 50 млн руб. При этом в период получения указанных займов в собственность Иванова был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 млн руб.

«С данным судебным актом (мерой пресечения) мы не согласны, состава преступления, мы считаем, нет. Более того мы предоставили в суд доказательства оплаты за этот автомобиль, который моему доверителю вменяют в качестве взятки. Надеемся, что следствие разберется», — сказала РБК адвокат Антона Иванова Елена Палымова.

Экс-мэра задержали 8 марта. «Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявлял источник ТАСС.

Иванов занимал должность мэра Белгорода с 21 декабря 2021 по 7 ноября прошлого года и ушел по собственному желанию. До этого был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Через месяц после отставки губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу Иванова. Ему не понравился ход работ по ремонту образовательных учреждений города.

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