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17:04 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники с зажигательными боеприпасами атаковали набережную Энергодара в Запорожской области, сообщили власти города.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Международный женский день украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате обстрела произошло возгорание на площади четыре гектара. Огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающей город и насосную станцию.

Несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие продолжают бороться с огнем. Отмечается, что работе Запорожской АЭС ничего не угрожает.

Власти города отметили, что целью преступных действий Киева является дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.

В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.

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