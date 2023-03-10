11:10 (мск), источник: РБК
Сотни пассажиров круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом
Симптомы болезни наблюдаются у почти 300 пассажиров и 30 членов экипажа круизного лайнера, который выполнял семидневный рейс.
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Как минимум 284 из 2881 пассажира круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Кроме того, о болезни сообщили 34 из 1159 членов экипажа.
Рейс выполнялся с 26 февраля по 5 марта. В настоящее время лайнер пришвартовался в Галвестоне, штат Техас, где эпидемиологи уже собирают необходимые образцы у пассажиров.
Как уточняет CBC News, все пассажиры изолированы в своих каютах, у многих из них приступы рвоты и диареи. В Carnival Corporation, которой принадлежит лайнер, уточнили, что источник болезни еще не определен, однако норовирус часто называют «вирусом круизных судов».
Инфекция характеризуется диареей без крови, рвотой и болью в животе. Могут возникать также лихорадка или головные боли. Вирус обычно распространяется фекально-оральным путем, например через зараженную пищу или воду.
Ruby Princess не в первый раз попадает в сообщения СМИ. Так, в марте 2020 года лайнер пришвартовался в порту Сиднея с сотнями зараженных COVID-19. Впоследствии число зараженных увеличилось до 663 человек, 28 из них скончались.