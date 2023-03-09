На ЗАЭС рассказали об обстановке после отключения от украинской ЛЭП

Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП — Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов.
«Сегодня ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Все системы безопасности сработали штатно. Запасов топлива для обеспечения работы дизель-генераторов достаточно, и они постоянно пополняются», — говорится в сообщении пресс-службы ЗАЭС.
На данный момент 1, 3 блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв, отметили в пресс-службе. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.