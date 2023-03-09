В Минобороны сообщили об активных действиях ВС России на двух направлениях

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии нанесли удары по позициям ВСУ в районах Красного, Семеновки и Первомайского в ДНР, уничтожив более 135 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-20, гаубицы «Мста-Б» и Д-1.
На Краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, были нанесены удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР и Торское — в ДНР. В результате потери ВСУ составили до 115 человек, три боевые бронированные машины и одна самоходная гаубица «Гвоздика».
На Купянском, Херсонском, Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России продолжили наносить удары артиллерией и авиацией. В небе над Вольнянском в Запорожской области был сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины, а под Воздвиженкой в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Минобороны сегодня также сообщило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины в ответ на нападение украинских диверсантов на Брянскую область 2 марта.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 000 человек, что на 40% больше, чем месяцем ранее. Как утверждает министр, Киев не считается с потерями «в угоду западным кураторам». Шойгу также прокомментировал продолжающие бои под Артемовском (украинское название — Бахмут). По его оценке, взятие этого города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ.