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17:58 (мск), источник: © РИА Новости

Рэпер Птаха выдал видео на полигоне в ДНР за обстрел

ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Организаторы поездки рэпера Птахи (Давида Нуриева) в ДНР сообщили РИА Новости, что сведения об «обстреле», под который исполнитель якобы попал в среду, не подтвердились. Исполнитель выдал снятое на полигоне видео за нештатную ситуацию, но оперативно проверить обстоятельства оказалось невозможным из-за отключенных телефонов у участников поездки.

Спецоперация на Украине
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«Оказалось, что Птаха решил разыграть журналистов и спародировать поездки украинских звезд на передовую. Видео, на котором он якобы попал под обстрел, было снято на стрелковом полигоне достаточно далеко от передовой», — рассказали в четверг РИА Новости организаторы его поездки в ДНР.

Они заверили, что сами стали жертвами этого розыгрыша.

«Птаха и его товарищ Антон 3022 сняли видео на полигоне со стрельбой, потом вырезали из него шесть секунд и прислали нам. Антон 3022 сказал только, что они “попали под обстрел”. Все наши попытки выяснить подробности, оказать им помощь или вывезти из красной зоны были безрезультатны, так как ребята отключили телефоны и не отвечали на звонки. Уже вечером в четверг мы выяснили, что рэперы давно находятся в Ростовской области и их жизни ничто не угрожает», — рассказали организаторы.

Из Ростовской области рэперы прислали полное видео, на котором они признаются, что дело происходит на полигоне. «Вот так снимают украинские звезды, что они находятся на первой линии. Мы на полигоне», — объясняет Птаха на видео.

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