На Украине сообщили о восстановлении энергоснабжения в Киеве и большинстве областей

«Энергоснабжение в определенный период ограничивалось в 14 областях. В настоящий момент в большинстве из них оно возобновлено», — сказал Галущенко в эфире телеканала «Рада».
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что «электроснабжение потребителей Киева возобновлено в полном объеме».
Он добавил, что работы по восстановлению теплоснабжения в Киеве продолжаются. «В настоящее время 30% домов без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток», — сообщил Кличко в своем Telegram-канале.
С ночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах страны, а украинский энергохолдинг «ДТЭК» — о серьезных повреждениях трех ТЭС. По информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», отключения электроэнергии вводились в Житомирской, Одесской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание для обсуждения вопросов энергетики после взрывов.
Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», был нанесен удар возмездия по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Он указал, что в результате массированного удара уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.