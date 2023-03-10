Частные инвесторы потеряли 70 млн рублей на модном экологическом проекте

Презентация проходила онлайн, была яркой, потенциальным инвесторам предъявили подробный бизнес-план, рассказал один из пострадавших Дмитрий Петров.
«Всё расписывали очень радужно, обещали до 70% в год», — объяснил он.
В итоге в течение 2021 года в проект вложились более 200 инвесторов. Но в марте 2022 года выплаты процентов прекратились. Инвесторы сочли себя пострадавшими и подали иски в суд. Они рассказали «Известиям» о 16 групповых и индивидуальных исках. Некоторые уже удовлетворены судом.
В частности, житель Санкт-Петербурга Олег Колодийчук подал иск о взыскании с авторов проекта 5,7 млн руб. (основной долг в 2,2 млн рублей, а также невыплаченные проценты и неустойка) и выиграл его. В июле 2021 года он вложил в проект 2,2 млн руб., чтобы уже через три месяца получить процентами 500 тыс. руб., говорится в решении суда. В январе этого года Арбитражный суд города удовлетворил иск в полном объеме.
Инвесторы обратили внимание, что «Умная SREDA» является одним из более десятка провалившихся инвестпроектов, которые выглядят клонами друг друга и рекламировались в одном и том же Telegram-канале.