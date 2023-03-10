Российские артиллеристы уничтожили минометную батарею украинских боевиков

«Только что прибыли на наши артиллерийские позиции. Сегодняшняя цель — это минометная батарея украинских боевиков. Цель надо будет уничтожить», — передает корреспондент с места выполнения боевой задачи.
Погода солнечная, безветренная, метеоусловия меняются крайне редко — одна из предпосылок удачной стрельбы. Российские военные приступили к работе.
«Одним залпом — три цели», — подвел итоги выстрела Северьянов.
Первое орудие находится на дежурстве: оно всегда готово нанести удар по позициям боевиков. Два других переместят на новую позицию, чтобы не быть замеченными. Техника буксируемая, что помогает ее с легкостью транспортировать.
Ранее, 7 марта, военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал кадры работы российских артиллеристов по расчетам украинских националистов в зоне спецоперации. На представленной записи российские военнослужащие заряжают артиллерийскую установку. Затем они производят серию мощных выстрелов по укреплениям противника.
6 марта Министерство обороны России показало работу расчетов 152-миллиметровых самоходных пушек «Гиацинт-С» Центрального военного округа. Отмечается, что пушки работают по артиллерии Вооруженных сил Украины, а также по замаскированным огневым точкам противника.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.