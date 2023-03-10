06:38 (мск), источник: Известия
Россия обеспечит интернетом военные объекты в Арктике
Российские арктические части получили новые системы связи, способные работать в самых экстремальных условиях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.
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Система представляет собой контейнер, внутри которого находится оборудование для передачи цифровой информации. Оно может работать как по Wi-Fi, так и с помощью обычных кабелей.
Интернет-связь при этом защищена от воздействия негативных природных факторов — оборудование способно работать, даже если температура на улице опускается ниже −50 Сº.
Система была протестирована в ходе комплексной экспедиции «Умка-2022», сообщили источники «Известий». Результаты были признаны успешными, и со временем устойчивым интернетом будут обеспечены все военные объекты в Арктике.
«В Арктике устойчивая и надежная связь очень важна. Это и безопасность, и обеспечение взаимодействия, оперативной коммуникации. Наличие связи — очень важный элемент обеспечения жизнедеятельности. Сложность заключается в удаленности Заполярья. Мобильная связь требует наличия сети сотовых вышек, либо это должен быть мощный ретранслятор. В Арктике это осложнено отсутствием городов и поселков. Как вариант — спутниковая связь, но сигнал может не проходить по ряду причин, к примеру, из-за атмосферных явлений», — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации полярников Константин Зайцев.