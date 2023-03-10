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07:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Умерла последняя выжившая участница антифашистского движения «Белая роза» Трауте Лафренц

В США умерла Трауте Лафренц — последняя из не казненных при Третьем рейхе участниц студенческого антинацистского движения «Белая роза». Ей было 103 года.

Источник: РИА "Новости"

«Фонд “Белая роза” с грустью и большой благодарностью к почившей чествует ее мужественное сопротивление», — говорится в сообщении фонда, названного в честь движения сопротивления (цитата по Zeit).

Трауте Лафренц родилась в 1919 году в Гамбурге. Участвовала в распространении антифашистских листовок. В 1943 году была приговорена к году заключения, позже снова арестована. Была освобождена весной 1945 года американскими войсками. В 1947 году эмигрировала в США, проживала в Южной Каролине.

«Белая роза» — немецкая студенческая группа сопротивления, которая действовала при Третьем рейхе. В 1943 году большинство участников были схвачены, осуждены и казнены на гильотине. Среди казненных — уроженец Оренбурга Александр Шморель, в 2012 году он был канонизирован Русской православной церковью за рубежом.

Леонид Уварчев.

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