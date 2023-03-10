Верховные суды ДНР и ЛНР вынесли приговоры украинским военным за преступления против мирных граждан

Буткевич также осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом. Владислава Шеля осудили за «покушение на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти».
— Следствием и судом установлено, что 23 марта 2022 года Похозей, являясь командиром группы батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и находясь в одном из домов города Мариуполя, допустил жестокое обращение с местной жительницей, нанеся ей удары по телу и лицу ногами и прикладом автомата. Вина указанного лица была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также признательными показаниями самого подсудимого, — сообщили в ведомстве.
По информации ведомства, Максим Буткевич с 20 марта прошлого года проходил военную службу в отдельном специальном батальоне ВСУ командиром взвода. 4 июня 2022 года в Северодонецке Луганской Народной Республики Буткевич, получив приказ осмотреть улицы и дома города, зашел в одну из квартир на втором этаже многоквартирного дома по улице Гагарина. Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома. В результате двое гражданских лиц получили телесные повреждения, также было уничтожено имущество. Буткевич полностью признал вину, раскаялся.
— Владислав Шель в марте 2022 года, находясь на оборудованном наблюдательном пункте, расположенном в одном из жилых домов на проспекте Металлургов в городе Мариуполе, преследуя цель запугать мирных граждан, произвел не менее 5 выстрелов из автомата в пожилого мужчину, находящегося в доме напротив, который успел пригнуться и лечь на пол, в связи с чем избежал гибели, — рассказали в СК.
Приговором суда Похозею назначено 8,5 лет лишения свободы, Буткевичу — 13 лет лишения свободы, Шелю — 18,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.