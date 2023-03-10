19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников Украины, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.
Он стал первым в истории страны председателем, избранным на третий срок. Си Цзиньпин также вновь занял пост главы Центрального военного совета КНР.
По версии спецслужбы, убить миллиардера планировалось по той же схеме, что и Дарью Дугину, — его машину планировали взорвать.
Орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами: коптер, почтомат и фотовидеофиксация.
Блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб. Ее мужу — Артему Чекалину — предъявлено обвинение в пособничестве.
Binance объяснила это решение ограничениями в рамках десятого пакета санкций Евросоюза.