20:15 (мск), источник: Известия
В аптеке немецкого Карлсруэ захватили заложников
В аптеке в немецком городе Карлсруэ захватили заложников. Об этом 10 марта сообщила компания NRD.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Звонок в полицию поступил в 16:45 по местному времени (18:45 мск). Правоохранители находятся в контакте с предполагаемым захватчиком. В настоящее время неизвестно точное количество заложников и преступников.
Место преступления находится в центре Карлсруэ на одной из главных улиц Эттлингерштрассе. Полиция оцепила территорию вокруг аптеки и начала проведение масштабной операции.
Местные СМИ сообщили об отмене массовых мероприятий в Карлсруэ.
Накануне, 9 марта, в районе Альстердорф в Гамбурге около 21:00 по местному времени (23:00 мск) произошла стрельба. Выстрелы прогремели в церкви организации «Свидетели Иеговы», где в это время проходило собрание адептов организации. Изначально сообщалось о шести погибших и 17 пострадавших.
Стрелявшим оказался 35-летний немец Филипп Ф. В прошлом мужчина сам был членом «Свидетелей Иеговы». Что стало мотивом его поступка, пока неизвестно. Выстрелы он произвел из полуавтоматического пистолета HK P30, которым владел на законных основаниях. Рядом с его телом полицейские нашли девять пустых и пятнадцать полных магазинов, а также 200 патронов.