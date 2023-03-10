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21:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст объявил иноагентами Гуриева, Гудкова-старшего и Всемирный фонд дикой природы

Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов. В него внесены экономист, бывший ректор РЭШ Сергей Гуриев, блогер Никсель-Пиксель (Вераника Водвуд), бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, Всемирный фонд природы (WWF; прежнее название — Всемирный фонд дикой природы). Также в реестр попали фонд «Свободная Бурятия», бывший глава «Яндекс. Новости» Лев Гершензон, Даниил Губарев — предположительно, журналист из Владивостока.

Источник: РИА "Новости"

Минюст приводит следующие основания для внесения упомянутых лиц в реестр:

Сергей Гуриев участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, высказывался против специальной военной операции;

Лев Гершензон создал новостной агрегатор The True Story, доступ к которому ограничен из-за размещения информации, нарушающей российское законодательство; высказывался против спецоперации, участвовал в создании материалов иноагентов;

Геннадий Гудков негативно высказывался в отношении российской армии, призывал к предоставлению оружия Украине, открыто выступая в ее поддержку; участвовал в создании материалов иноагентов; распространял через иностранные издания недостоверную информацию о решениях российских властей;

Вераника Водвуд получала средства от иностранных источников; выступала в поддержку Украины; «дискредитировала идеи служения отечеству»; формировала отрицательное отношение к военной службе, негативно высказывалась в адрес российской армии; осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений;

WWF получал поддержку от иностранных источников; «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов»; распространял негативную информацию о государственных решениях;

Фонд «Свободная Бурятия» создан на территории США, распространял недостоверную информацию о деятельности органов российской власти, участвовал в создании материалов иноагентов, «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» РФ;

Даниил Губарев распространял материалы, созданные иностранными агентами.

Новость дополняется.

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