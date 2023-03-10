Минюст объявил иноагентами Гуриева, Гудкова-старшего и Всемирный фонд дикой природы

Минюст приводит следующие основания для внесения упомянутых лиц в реестр:
Сергей Гуриев участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, высказывался против специальной военной операции;
Лев Гершензон создал новостной агрегатор The True Story, доступ к которому ограничен из-за размещения информации, нарушающей российское законодательство; высказывался против спецоперации, участвовал в создании материалов иноагентов;
Геннадий Гудков негативно высказывался в отношении российской армии, призывал к предоставлению оружия Украине, открыто выступая в ее поддержку; участвовал в создании материалов иноагентов; распространял через иностранные издания недостоверную информацию о решениях российских властей;
Вераника Водвуд получала средства от иностранных источников; выступала в поддержку Украины; «дискредитировала идеи служения отечеству»; формировала отрицательное отношение к военной службе, негативно высказывалась в адрес российской армии; осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений;
WWF получал поддержку от иностранных источников; «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов»; распространял негативную информацию о государственных решениях;
Фонд «Свободная Бурятия» создан на территории США, распространял недостоверную информацию о деятельности органов российской власти, участвовал в создании материалов иноагентов, «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» РФ;
Даниил Губарев распространял материалы, созданные иностранными агентами.