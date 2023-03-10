10 марта, источник: © РИА Новости
Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в Германии
БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. Полиция задержала неизвестного преступника, взявшего заложников в аптеке в немецком Карлсруэ.
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Ранее полиция оцепила район вокруг аптеки в городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где в пятницу вечером, предположительно, были взяты заложники. СМИ сообщали, что неизвестный потребовал взамен на их освобождение миллионы евро.
«В 21.10 (23.10 мск — ред.) в аптеку вошел спецназ. Задержан подозреваемый мужчина. В настоящее время в здании проводится обыск. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в заявлении полиции Карлсруэ в Twitter.