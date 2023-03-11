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00:20 (мск), источник: РБК

Оператор объяснил дрейф танкера вблизи «Северных потоков» перед взрывом

Судно Minerva Julie действительно находилось к северо-востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море с 6 по 13 сентября 2022 года и во время дрейфа ожидало инструкций к следующему рейсу, сообщили РБК в компании-операторе судна Minerva Marine Inc. Аналитик Оливер Александер обратил внимание на нефтяной танкер под греческим флагом, который кружил вблизи места взрывов на Nord Stream незадолго до диверсии.

Источник: Swedish Coast Guard

На появление Minerva Julie — нефтяного танкера под греческим флагом — в этот период и рядом с местом, где позже были взорваны газопроводы «Северный поток», обратил внимание OSINT-аналитик (OSINT — поиск данных по открытым источникам) Оливер Александер. Он утверждал, что в это же время там должна была находиться парусная яхта Andromeda, которая, по данным источников Der Spiegel, могла использоваться организаторами диверсии на газопроводах для перевозки взрывчатки.

«Дрейфовать в море в ожидании заказов — стандартная практика, и в этом случае не было ничего необычного», — заявили в Minerva Marine. Там добавили, что после получения заказа судно направилось в порт Таллина.

В Службе безопасности и разведки Дании сказали РБК, что расследование продолжается, и отказались предоставить комментарий.

10 марта глава администрации Кристиансё Сорен Тиим сообщил, что датская полиция разыскивает лодку с этого острова по делу о диверсиях на газопроводах. Кристиансё — часть архипелага Эртхольмен, он расположен в 18 км от острова Борнхольм, недалеко от которого в конце сентября прошлого года произошли взрывы.

До этого газета The New York Times со ссылкой на разведданные США сообщила, что взрыв на газопроводах могла устроить «проукраинская группировка», в состав которой входили украинцы и россияне. Позже Die Zeit написала, что в диверсии участвовали шесть человек, которые при аренде яхты использовали фальшивые паспорта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев «не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинской группировке». Кремль назвал статьи о «Северных потоках» и украинской группировке «скоординированным вбросом в СМИ».

Расследование случившегося на газопроводах ведут Германия, Дания и Швеция. Москва неоднократно заявляла, что российских специалистов к процессу не допустили, и призывала к объективному международному расследованию.

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