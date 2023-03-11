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07:13 (мск), источник: Известия

Штурмовые Су-25 ВКС РФ уничтожили замаскированные укреппозиции и бронетехнику ВСУ

Экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы российской авиации показало Минобороны РФ в субботу, 11 марта.

Спецоперация на Украине
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На видео можно рассмотреть пуски ракет, которые выполняются парами с малых высот. Перед стартом техник-механик осматривает машину, ее вооружение, стартовый ход мотора и дает добро на взлет. Штурмовик набирает ход и взлетает. Из кабины пилота можно посмотреть, как происходит пуск ракет.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава осмотрели и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.

2 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские летчики уничтожили два украинских самолета Су-24 и Су-25 в районе Михайловки и Кураховки в ДНР. Также штурмовик Су-25 ВКС России уничтожил вражеские средства ПВО в Херсонской области.

До этого, 28 февраля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских Су-25 и истребителей Су-34 Восточного военного округа (ВВО). Летчики действовали на линии соприкосновения и поражали вражеские опорные пункты, места скопления живой силы и военной техники.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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