Штурмовые Су-25 ВКС РФ уничтожили замаскированные укреппозиции и бронетехнику ВСУ

На видео можно рассмотреть пуски ракет, которые выполняются парами с малых высот. Перед стартом техник-механик осматривает машину, ее вооружение, стартовый ход мотора и дает добро на взлет. Штурмовик набирает ход и взлетает. Из кабины пилота можно посмотреть, как происходит пуск ракет.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава осмотрели и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.
2 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские летчики уничтожили два украинских самолета Су-24 и Су-25 в районе Михайловки и Кураховки в ДНР. Также штурмовик Су-25 ВКС России уничтожил вражеские средства ПВО в Херсонской области.
До этого, 28 февраля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских Су-25 и истребителей Су-34 Восточного военного округа (ВВО). Летчики действовали на линии соприкосновения и поражали вражеские опорные пункты, места скопления живой силы и военной техники.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.