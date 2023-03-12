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14:38 (мск), источник: ТАСС

СК опроверг информацию о задержании хоккеиста Иванюженкова после убийства в Подмосковье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Информация о задержании хоккеиста и сына депутата Госдумы Артема Иванюженкова по делу об убийстве в Подольске не соответствует действительности, участником конфликта он не является, сообщила ТАСС в воскресенье представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Источник: Агентство «Москва»

«Информация, распространенная [Telegram-каналом] “112” о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет», — сказала Врадий, добавив, что хоккеист сейчас находится на сборах.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Иванюженкова доставили для допроса и проверяют на причастность к убийству.

В ресторане в Подольске между посетителями произошел конфликт, в ходе которого 24-летний местный житель получил ножевое ранение и 12 марта умер в больнице. Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, с ними проводятся допросы, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.

Согласно информации из открытых источников, Иванюженков играет за ХК «Сочи» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ранее также в КХЛ играл за подмосковный «Витязь», в 2019—2020 годах выступал в низших американских лигах. Он является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, экс-министра спорта РФ.

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