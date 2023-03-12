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16:04 (мск), источник: © РИА Новости

Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за сбили два украинских военных вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Ураган”, а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области», — говорится в заявлении.

Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили:

  • 400 украинских военных самолетов;
  • 220 вертолетов;
  • 3 385 беспилотников;
  • 411 зенитных ракетных комплексов;
  • 8 275 танков и других боевых бронированных машин;
  • более тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 8 879 единиц специальной военной автомобильной техники.

С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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