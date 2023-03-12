Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Ураган”, а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области», — говорится в заявлении.
Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили:
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.