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15:44 (мск), источник: РБК

В Кишиневе произошли стычки между полицией и протестующими

В Кишиневе протестующие прорвали полицейский кордон. Об этом сообщает Publika со ссылкой на местную полицию.

Источник: AP 2022

Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что полицейские не пропускали митингующих на центральную площадь, однако они смогли прорвать оцепление и направиться к Дому правительства. Вторую линию кордона составляли бойцы спецназа, дорогу заблокировали рейсовыми автобусами.

Ранее сотрудники правоохранительных органов предупреждали, что в ходе протестов могут произойти действия по дестабилизации ситуации и массовым беспорядкам.

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Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на брифинге сообщил, что в ночь на 12 марта были задержаны несколько человек, которые должны были участвовать в организации массовых беспорядков в столице.

«Специализированные службы России участвуют в дестабилизирующих действиях в Молдавии во время протестов. Наш тайный агент вступил в прямой контакт с лицом в России, которое представилось под псевдонимом Майя Санду Он должен был обеспечить учебные действия с целью дестабилизации общественного порядка», — сообщил Чернэуцяну.

Как рассказал глава ГИП, разоблачение незаконной деятельности стало возможным благодаря проникновению непосредственного полицейского агента в группы людей, которые должны были участвовать в организации беспорядков.

По его словам, перед ними стояла задача создать 10 групп, каждая из которых состояла из 5−10 человек, которые должны были создать столкновение с правоохранительными органами во время протестов. «Лица, которые должны были обеспечить столкновения с правоохранительными органами, должны были получить суммы до $10 тыс.», — уточнил глава ГИП.

В Кишиневе проходит акция протеста против роста цен и тарифов. Протестующие во главе с депутатами от оппозиционной партии «Шор» призывают власти оплатить зимние счета за отопление и электричество и требуют отставки президента Майи Санду и правительства.

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