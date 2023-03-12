Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске

«Обстановка тяжелая… Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед…», — рассказал он.
В воскресенье днем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире «Эспрессо ТВ», что украинские войска в Артемовске рискуют оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. Он также отметил, что борьба идет за каждый переулок.
В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне города выгодные позиции. По его словам, это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.