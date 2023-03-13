Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе

«Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите… Сегодня нет понятия “необстреливаемый район”. Все районы под обстрелом. Недавние события это лишний раз подтвердили — Пролетарский район, который долгие военные годы считался “тыловым”, подвергся ударам. Пострадали школы, детский социальный центр», — сказал Кулемзин.
По его словам, такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, «обстреливаются постоянно, с большой плотностью».
«Но огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре Донецка. К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой», — отметил мэр.