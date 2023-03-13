В России создали растительные препараты против лишнего веса При длительном приеме экстракта диоскореи доля жира в организме крыс составила в среднем 28%
Фоторепортажи
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
03:10 (мск), источник: © РИА Новости

Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите… Сегодня нет понятия “необстреливаемый район”. Все районы под обстрелом. Недавние события это лишний раз подтвердили — Пролетарский район, который долгие военные годы считался “тыловым”, подвергся ударам. Пострадали школы, детский социальный центр», — сказал Кулемзин.

По его словам, такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, «обстреливаются постоянно, с большой плотностью».

«Но огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре Донецка. К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой», — отметил мэр.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Польша нанесла удар по Зеленскому
Россия нашла новое мощное оружие
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта