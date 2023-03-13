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06:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты

БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях», — написал Гладков.

Он добавил, что глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место.

Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации.

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