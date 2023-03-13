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12:18 (мск), источник: РБК

Богомаз сообщил об обстреле деревни в Брянской области

Деревня Раковка Климовского района Брянской области подверглась минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине

«В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение», — написал он. Никто не пострадал.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, регулярно подвергается обстрелам. Последний раз об атаке Богомаз сообщал 10 марта. Тогда обстрелу подвергся поселок Белевица Погарского района, никто не пострадал. Раковку обстреливали за день до этого.

2 марта села Сушаны и Любечане в Климовском районе атаковали диверсанты. Они обстреляли автомобиль, погибли два человека, пострадали ребенок и мужчина. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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