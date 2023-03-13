ВС РФ уничтожили около 190 военных ВСУ на донецком направлении

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица “Мста-Б”, — сказал он на брифинге.
Еще около 110 боевиков были уничтожены на краснолиманском направлении. Кроме того, как добавил Конашенков, до 60 украинских военнослужащих также уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях и свыше 20 — на херсонском.
«На южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск “Восток” нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР), Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области», — доложил представитель Минобороны.
Всего, по его словам, за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ в 148 районах.