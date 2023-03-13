Российские системы ПВО за сутки сбили 16 украинских дронов и снаряды HIMARS

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка Луганской народной республики, Владимировка, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка, а также Константиновка Херсонской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 400 украинских военных самолётов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8904 единицы специальной военной автомобильной техники.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.