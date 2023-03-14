Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

«Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление», — сказал он.
По словам Рогова, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.