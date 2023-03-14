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10:44 (мск), источник: © РИА Новости

Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: Air Force of Ukraine

«Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление», — сказал он.

По словам Рогова, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана.

С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

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