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17:12 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии “Западной” группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы “Гвоздика” и одна противотанковая пушка МТ-12», — сказали в ведомстве.

На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики.

«За сутки на данном направлении уничтожены свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка “Акация”, гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США», — добавили в министерстве.

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