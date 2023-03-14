Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии “Западной” группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы “Гвоздика” и одна противотанковая пушка МТ-12», — сказали в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики.
«За сутки на данном направлении уничтожены свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка “Акация”, гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США», — добавили в министерстве.