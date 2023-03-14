На границе с Белгородской областью уничтожили РСЗО

ВС России за прошедшие сутки уничтожили две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) и две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы в ходе военной спецоперации на Украине, сообщило российское Минобороны.
«В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области (около 4 км до границы с Россией. — РБК) уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня “Ольха”. В районе населенного пункта Дальнее Донецкой народной республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня “Ураган”. Кроме того, в районах населенных пунктов Доброполье и Клиновское Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Минобороны отчиталось об уничтожении техники и сил ВСУ на разных направлениях, в частности:
Также военное ведомство сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в селе Водяное (ДНР) и сбитом МиГ-29 ВВС Украины в районе Красноармейска (ДНР).