19:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Избиение в метро осудили как покушение
Нападавшим назначили внушительные сроки.
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Инцидент, инициаторами которого стали осужденные уроженцы Дагестана, произошел 4 октября 2021 года. В вагоне поезда столичного метро, следовавшего от станции «Измайловская» к станции «Первомайская», трое молодых людей начали приставать к девушке. Когда же за нее вступился ехавший в этом вагоне 25-летний Роман Ковалев, двое из злоумышленников набросились на него и начали избивать.
Позже в сети появились видеозаписи, на которых было видно, что потерпевшему наносились удары по голове руками, а когда он упал, — и ногами. Залибеков же не подпускал пассажиров, которые пытались помочь пострадавшему.
Одна из находившихся в вагоне женщин по связи с машинистом вызвала наряд полиции. Нападавшие попытались скрыться, при этом они угрожали убийством очевидицам преступления.
Когда же полицейские остановили фигурантов дела, те стали угрожать и правоохранителям, а один из них попытался распылить перцовый баллончик.
Пострадавший Роман Ковалев был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Позже по поручению мэра столицы Сергея Собянина он был поощрен руководством метрополитена на сумму 2 млн руб. А председатель СКР Александр Бастрыкин наградил его ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Александр Александров