В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий

«Но какие они будут — действенная атака или ложные действия или отвлекающий маневр мы пока не знаем», — сказал он.
Как добавил Балицкий, региональным властям известно, что подразделения ВСУ получили боевое распоряжение ориентировочно на 20-е число быть готовыми к атакующим действиям.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.