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18:08 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар — РИА Новости. Киев готовится к активизации действий в 20-х числах марта, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Но какие они будут — действенная атака или ложные действия или отвлекающий маневр мы пока не знаем», — сказал он.

Как добавил Балицкий, региональным властям известно, что подразделения ВСУ получили боевое распоряжение ориентировочно на 20-е число быть готовыми к атакующим действиям.

С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

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