Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска

«По подсчетам Минобороны, порядка 10−11 тысяч человек в месяц. Это убитыми», — сказал он.
При этом Пригожин не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных.
В то же время основатель «Вагнера» опроверг слухи о миллионах единиц оружия, якобы найденных в шахтах Артемовска и Соледара.
«Это легенда. Во-первых, все шахты заминированы. Во-вторых, в шахтах огромное количество помещений, и когда-то действительно там наверняка хранилось большое количество оружия — может быть, еще в дореволюционный период. Но то, что мы сегодня находим — это пулеметы “Максим”, пистолеты ТТ, — уже малопригодно для применения», — отметил он.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.