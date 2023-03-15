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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Два случая сибирской язвы выявили в российском регионе

У двух жителей Чувашии выявили сибирскую язву, их госпитализировали. Об этих случаях сообщил глава Минздрава российского региона Владимир Степанов, его комментарий приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Он заверил, что пациентам с подтвержденным диагнозом «сибирская язва» оказывается вся необходимая медицинская помощь. Степанов также указал, что терапевтический прогноз для них является благоприятным.

По его данным, заразившиеся находятся в состоянии средней степени тяжести. Лица, которые контактируют с пациентами, получают профилактическое лечение, разъяснил глава Минздрава Чувашии.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявлял, что в России не нужно опасаться эпидемии сибирской язвы. Специалист напомнил, что сибирская язва — особо опасная бактериальная инфекция, передающаяся контактным путем людям от больных животных.

Чаще всего она поражает кожу человека, реже — кишечник и легкие, добавил Продеус. Среди признаков недуга он перечислил повышенную температуру, озноб, головную боль, сильную слабость и ломящие боли в пояснице.

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