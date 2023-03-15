Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

«Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки», — сказал он.
При этом из-за весенней распутицы техника не может пройти по грязи и украинским военным приходится отступать пешком. Они несут серьезные потери, а техника становится легкой мишенью, добавил Гагин.
По его словам, украинские войска регулярно предпринимают попытки контрнаступления, но все они пресекаются.
«При этом противник несет серьезные потери в живой силе и технике», — добавил советник врио главы ДНР.
Гагин отметил, что сейчас российские военные занимают примерно половину города, «достаточно серьезные» бои идут в промзоне.
«Потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело», — объяснил он.
По его словам, российские военные при штурме промышленной зоны опираются на опыт, полученный в том числе в Соледаре.
«Я уверен, что все в итоге будет хорошо. Город будет взят в любом случае — теми силами, которые там находятся, теми силами, которые брали Соледар и ведут штурм Артемовска уже не первую неделю», — подчеркнул Гагин.
Советник также напомнил, что сейчас Артемовск находится в оперативном окружении — российская артиллерия контролирует практически все дороги, ведущие в город.
Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.
В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска «остается сложной».
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.