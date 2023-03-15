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12:14 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы контролируют около половины территории Артемовска

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские силы контролируют около 50% территории Артемовска, в настоящее время идут серьезные бои в городской промзоне, сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Он напомнил, что сейчас Артемовск в ДНР, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении — артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город.

«Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские военные при штурме промышленной зоны опираются на опыт, полученный в том числе в Соледаре. «Я уверен, что все в итоге будет хорошо. Город будет взят в любом случае — теми силами, которые там находятся, теми силами, которые брали Соледар и ведут штурм Артемовска уже не первую неделю», — отметил Гагин.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

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