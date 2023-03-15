Российские силы контролируют около половины территории Артемовска

Он напомнил, что сейчас Артемовск в ДНР, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении — артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город.
«Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, российские военные при штурме промышленной зоны опираются на опыт, полученный в том числе в Соледаре. «Я уверен, что все в итоге будет хорошо. Город будет взят в любом случае — теми силами, которые там находятся, теми силами, которые брали Соледар и ведут штурм Артемовска уже не первую неделю», — отметил Гагин.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.