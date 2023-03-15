13:28 (мск), источник: © РИА Новости
Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в среду в Минобороны РФ.
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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке.
Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также семь украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации уничтожены 401 украинский военный самолет, 221 вертолет, 3425 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8303 танка и других боевых бронированных машин, 1059 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4363 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8953 единицы специальной военной автомобильной техники.