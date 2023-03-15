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13:37 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бойцы «Группы Вагнера» установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.)», — приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Зализнянское находится к северу от Артемовска, недалеко от автотрассы, связывающей этот город со Славянском на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, теряя технику и неся людские потери из-за весенней распутицы. По его словам, российские военные занимают примерно половину города.

Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего приняли решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

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