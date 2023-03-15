Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море дрона США

Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», — сказал он.
По словам Патрушева, инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в военных действиях на Украине.
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что технические возможности поднять обломки американского беспилотника есть.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что упавший в Черном море американский беспилотник пока не нашли.
Он усомнился, что дрон удастся достать, так как «там, где он упал, в Черном море очень, очень глубокая вода». Сейчас в США решают, можно ли провести «мероприятия по извлечению» БПЛА.
Кирби добавил, что Вашингтон постарался «минимизировать разведывательную ценность» дрона для тех, кто может обнаружить его раньше.
Европейское командование вооруженных сил США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Командующий Джеймс Зекер рассказал, что дрон «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него».
Минобороны России обвинило дрон в нарушении правил использования воздушного пространства. В ведомстве заверили, что контакта истребителя с дроном не было.
Госдеп США вызвал посла России Анатолия Антонова после инцидента. Дипломат заявил, что считает провокацией появление американского БПЛА над Черным морем.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат осуществлять полеты везде, где это позволяет международное право, и российские военные самолеты обязаны действовать безопасно и профессионально.