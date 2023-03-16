Россияне смогут получить возмещение по вкладам через «Госуслуги» Вкладчики уже с будущего года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
14Выбраны лучшие подводные снимки года
02:21 (мск), источник: Life.ru

Над Белгородом силы ПВО сбили две ракеты

Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом две ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине

«В Белгороде системой ПВО было сбито 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее 15 марта город Шебекино в Белгородской области тоже попал под обстрел со стороны украинских вооружённых сил. А минувшей ночью над самим Белгородом было сбито три ракеты.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Учёные оценили риск падения астероида 2023 DW
Изменят ли "правила игры" F-16 на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта