02:21 (мск), источник: Life.ru
Над Белгородом силы ПВО сбили две ракеты
Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом две ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
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«В Белгороде системой ПВО было сбито 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее 15 марта город Шебекино в Белгородской области тоже попал под обстрел со стороны украинских вооружённых сил. А минувшей ночью над самим Белгородом было сбито три ракеты.