Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском

«Но здесь (в Артемовске. — Прим. ред.) наши подразделения это ни в коей мере не останавливает», — отметил он.
Пушилин также рассказал, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск сейчас находится под еще более существенным огневым контролем «Группы Вагнера». Из-за этого противнику крайне сложно доставлять боекомплект, продовольствие, подвозить подкрепление.
Но пока нет признаков, что Украина собирается выводить войска из города, а президент республики Владимир Зеленский принял решение спасти от гибели находящихся там солдат, добавил политик.
Во вторник в офисе президента сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.
В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска «остается сложной».
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Снабжение гарнизона ВСУ идет через город Часов Яр.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.