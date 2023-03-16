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13:01 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украина накапливает войска в Часов Яре около Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

«Но здесь (в Артемовске. — Прим. ред.) наши подразделения это ни в коей мере не останавливает», — отметил он.

Пушилин также рассказал, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск сейчас находится под еще более существенным огневым контролем «Группы Вагнера». Из-за этого противнику крайне сложно доставлять боекомплект, продовольствие, подвозить подкрепление.

Но пока нет признаков, что Украина собирается выводить войска из города, а президент республики Владимир Зеленский принял решение спасти от гибели находящихся там солдат, добавил политик.

Во вторник в офисе президента сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.

В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска «остается сложной».

По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Снабжение гарнизона ВСУ идет через город Часов Яр.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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