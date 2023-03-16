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18:36 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сводке.

Кроме того, российские подразделения уничтожили украинские зенитные ракетные комплексы С-300 и «Оса-АКМ» возле Ясенового и Константиновки в ДНР. В районе населенного пункта Миньковка им удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Купянское направление

Российская авиация и артиллеристы группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Гряниковки, Котляровки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки в ЛНР.

Потери противника составили:

  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским подразделениям в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Ямполовки и Григоровки в ДНР.

Потери противника составили:

  • свыше 100 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • самоходная артиллерийская установка «Акация»;
  • гаубица Д-30.

Донецкое направление

Группировка войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.

Потери противника составили:

  • до 275 военнослужащих;два танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • боевая машина РСЗО «Ураган»;
  • гаубица Д-20;
  • самоходная гаубица «Гвоздика»;
  • самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск «Восток» нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 60 военнослужащих;
  • четыре танка;
  • бронеавтомобиль;
  • гаубица Д-20;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Херсонское направление

Российские войска успешно нанесли огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • более 35 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины РСЗО «Град»;
  • гаубица Д-30.

Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.

С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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