18:36 (мск), источник: © РИА Новости
ВС России поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщило Минобороны.
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«В районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сводке.
Кроме того, российские подразделения уничтожили украинские зенитные ракетные комплексы С-300 и «Оса-АКМ» возле Ясенового и Константиновки в ДНР. В районе населенного пункта Миньковка им удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Купянское направление
Российская авиация и артиллеристы группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Гряниковки, Котляровки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки в ЛНР.
Потери противника составили:
Краснолиманское направление
Группировка войск «Центр» при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским подразделениям в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Ямполовки и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
Донецкое направление
Группировка войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.
Потери противника составили:
Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск «Восток» нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области.
Потери противника составили:
Херсонское направление
Российские войска успешно нанесли огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.