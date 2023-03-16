Против блогерши Lerchek и ее супруга возбудили новое уголовное дело

Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.
По данным ведомства, в апреле 2021 года супруги приобрели валюту США на 130 миллионов рублей. Таким образом они хотели замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела стало известно утром 7 марта.
Супруги на время расследования находятся под подпиской о невыезде.
По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило ей уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.