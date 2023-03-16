Выявлена химическая реакция, повлиявшая на зарождение жизни Все дело в особом белке.
Фоторепортажи
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Спецоперация на Украине
15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Против блогерши Lerchek и ее супруга возбудили новое уголовное дело

В отношении блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужа Артема Чекалина возбудили новое уголовное дело по факту легализации денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным ведомства, в апреле 2021 года супруги приобрели валюту США на 130 миллионов рублей. Таким образом они хотели замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела стало известно утром 7 марта.

Супруги на время расследования находятся под подпиской о невыезде.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило ей уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Индия решила не нарушать антироссийские санкции
В Кремле ответили на вопрос о переименовании России в Московию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
налогирасследованиеСК