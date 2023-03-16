17:19 (мск), источник: RT на русском
Суд арестовал Ройзмана на 14 суток
Суд арестовал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС.
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«Евгения Ройзмана признать виновным… Назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток», — сказал судья.
16 марта Ройзман был задержан полицией.
Его адвокат сообщил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.