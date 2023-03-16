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18:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Упавший в Черное море американский беспилотник нашли у берегов Севастополя

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, нашли у берегов Севастополя на глубине около 900 м. В районе его падения дежурят силы ВМФ России, сообщает издание ForPost.

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Специалисты российского военного ведомства обнаружили БПЛА 14 марта, в день происшествия. Как сообщил изданию собственный источник, близкий к Минобороны РФ, подводный робот, спустившийся на дно моря, нашел беспилотник в 60 км от Севастополя. Недалеко от этой зоны проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток».

«Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок», — сказал источник ForPost.

Сейчас разрабатывается план подъема летательного аппарата с помощью таких средств. Они есть в распоряжении армии и флота. На месте падения БПЛА дежурит российский военный корабль. Также охраняется зона периметра места падения беспилотника.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта в результате резкого маневрирования. В Минобороны РФ сообщили, что он перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью. В Пентагоне заявили, что БПЛА не был оснащен оружием и выполнял разведмиссию.

Татьяна Ручкина

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