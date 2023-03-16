19:42 (мск), источник: © РИА Новости
В Крыму сбили беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Сакском районе на западе Крыма сбит беспилотник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Буквально несколько часов назад у нас в Сакском районе беспилотник был сбит», — сказал Аксенов в эфире «Соловьев Live».
По его словам, периодически долетающие до Крыма беспилотники сбиваются системой ПВО.
Кроме того, в своем Telegram-канале Аксенов добавил, что ситуация в регионе контролируется, Крым находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ.
«Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами», — подчеркнул Аксенов.