Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
19:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму сбили беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Сакском районе на западе Крыма сбит беспилотник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Спецоперация на Украине

«Буквально несколько часов назад у нас в Сакском районе беспилотник был сбит», — сказал Аксенов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, периодически долетающие до Крыма беспилотники сбиваются системой ПВО.

Кроме того, в своем Telegram-канале Аксенов добавил, что ситуация в регионе контролируется, Крым находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ.

«Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами», — подчеркнул Аксенов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Признак катастрофы': в США признали ошеломляющее поражение
Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта