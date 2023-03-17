Изгнание из лавры. Что происходит вокруг Киево-Печерского мужского монастыря

Еще в ноябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Киево-Печерской лавре и других объектах УПЦ МП, назвав это «контрразведывательными мероприятиями» в рамках «системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».
По итогам обысков было объявлено об обнаружении «пророссийской литературы» для обучения в семинариях и приходских школах, в том числе с «пропагандой русского мира», и наличных — более 2 млн гривен и свыше $100 тысяч.
В Кремле, комментируя действия украинской спецслужбы, отметили, что Киев «давно воюет с РПЦ», и обыски в Киево-Печерской лавре — еще одно звено в цепи шагов против русского православия.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности» религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации».
«Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. Обеспечим, в частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — говорил Зеленский.
После этого на Украине по поручению ее президента была создана специальная рабочая группа для проверки объектов УПЦ МП и поиски нарушений в их деятельности, а вскоре Зеленский приостановил гражданство 13 священников церкви.
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обращался к Зеленскому с просьбой не забирать у монастыря хотя бы два храма — Успенский собор и Трапезную церковь, срок аренды которых истекал 31 декабря.
10 марта 2023 года на сайте монастыря был опубликован документ, присланный администрацией музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» и напечатанный на бланке Минкульта Украины. В нем говорилось, что монахи должны покинуть обитель до 29 марта, поскольку рабочая комиссия выявила нарушения в деятельности монастыря, и договор аренды с ним будет расторгнут.
Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко объявил, что после ухода монахов комиссия ведомства приедет в Лавру и до 15 мая проведет ревизию «музейных экспонатов», включая хранящиеся там мощи святых. По его словам, речь идет о 829 культурных ценностях, которые Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник передавал Лавре в безвозмездное пользование вместе со зданиями и сооружениями.
Митрополит Павел записал видеообращение, в котором заявил, что они «не намерены выселяться и не будут».
«Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть. Мы <…> граждане своей страны, мы люди, которые тут [в монастыре лавры] живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого», — говорилось в заявлении настоятеля.
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел | Источник: РИА "Новости"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 16 марта выразила сомнение в том, что у официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика действительно нет информации о ситуации с Киево-Печерской лаврой, как он сам уверяет. По ее словам, молчание ООН в данном случае является «абсолютно недопустимым».
«У меня есть информация, что частично уже монахи уезжают из Киево-Печерской лавры, и якобы студентов, которые учились в духовной семинарии и в духовной академии, также уже с территории Лавры вывезли», — заявила в интервью украинской радиостанции NV религиовед, профессор Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины Людмила Филиппович.
Между тем на сайте украинского правительства 16 марта появилась петиция против изгнания монастыря УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. «Обращаемся к кабинету министров Украины с просьбой содействовать пересмотру решения о расторжении договора с мужским монастырем», — говорится в ней.
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