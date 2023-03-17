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11:07 (мск), источник: © РИА Новости

Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу и миномет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ночью в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица 2С3 “Акация” с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

При ударе российской артиллерии по 120-миллиметровому миномету в районе Садовое ВСУ потеряли трех человек погибшими и пять ранеными.

Собеседник агентства уточнил, что из этих орудий украинские войска обстреливали населенные пункты в Херсонской области.

Левобережье Днепра в регионе сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, выпуская по 100−150 снарядов.

Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Таврийск и окрестным селам с правого берега Днепра прилетело 47 снарядов.

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