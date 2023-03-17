Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении. Также отмечается, что границы данного района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами.
По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя были подняты в воздух российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.