Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что артиллеристами была уничтожена диверсионно-разведывательная группу украинских боевиков. Они пытались форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища на замаскированных плавсредствах.
«Действительно, наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек… Случай на Каховском водохранилище — самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь ещё более провальная и безуспешная, чем обычно», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, украинское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же «тактику заваливания телами, что и в Артёмовске», по принципу «а вдруг, где получится». «Большие потери в живой силе никого не беспокоят, киевскому режиму на людей глубоко наплевать», — подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.