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14:09 (мск), источник: © РИА Новости

Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, уничтоженная на Каховском водохранилище, совершила самую крупную попытку форсировать Днепр.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что артиллеристами была уничтожена диверсионно-разведывательная группу украинских боевиков. Они пытались форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища на замаскированных плавсредствах.

«Действительно, наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек… Случай на Каховском водохранилище — самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь ещё более провальная и безуспешная, чем обычно», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же «тактику заваливания телами, что и в Артёмовске», по принципу «а вдруг, где получится». «Большие потери в живой силе никого не беспокоят, киевскому режиму на людей глубоко наплевать», — подчеркнул Сальдо.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

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